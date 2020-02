La BEI annonce 4 milliards d’euros pour soutenir l’investissement public et privé en Afrique en 2020

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé lundi 24 février, une enveloppe de 4 milliards d’euros pour soutenir l’investissement public et privé sur tout le continent africain, en 2020.

Selon un communiqué publié par la Banque, « il s’agira notamment d’apporter un soutien accru aux infrastructures qui favorisent la croissance du secteur privé, permettant ainsi la création d’emplois par les petites entreprises, les jeunes pousses et les grandes entreprises, et de mettre à disposition de nouveaux financements pour les investissements liés au climat et au développement durable ».

Disposant d’équipes techniques et financières dans neuf villes africaines, la BEI revendique plus de 45 milliards d’euros d’investissements sur tout le continent, en plus de 57 ans.

André Chadrak