Classement des pays africains selon le Doing Business 2020

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient de publier son classement des économies les plus performantes en matière de facilitation des affaires dans le monde. A l’analyse du rapport qui est à sa 17ème édition, il en ressort que 115 pays à travers le monde ont mis en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires.

Dans le top 10 des pays les plus réformateurs en la matière, il n’y a que deux africains : le Togo et le Nigeria. Cette performance représente un recul par rapport à l’édition précédente où 5 pays africains figuraient dans le top 10 des pays ayant mis en œuvre le plus de réformes.

D’après le rapport, l'Afrique subsaharienne reste l'une des régions les moins performantes en termes de facilité à faire des affaires, avec un score moyen de 51,8 ; bien en deçà de la performance des pays de l'OCDE (78,4) et de la moyenne mondiale de 63. De plus, par rapport à l'année précédente, les économies d'Afrique subsaharienne n'ont augmenté leur score moyen que d’un point de pourcentage dans le rapport Doing Business 2020, tandis que les économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont augmenté leur score moyen de 1,9 point de pourcentage.

Néanmoins, de nombreux points positifs restent à souligner. Le rapport indique que l’Afrique subsaharienne a été la région qui a mis en œuvre le plus grand nombre de modifications réglementaires réduisant le montant du capital minimum pour lancer une entreprise. A cela s’ajoute l’amélioration du temps et du coût de raccordement à l’électricité ou encore l’amélioration de l’accès à l’information sur le crédit.

Notons que comme pour l’édition précédente, seuls deux pays africains figurent dans le top 50 du classement. Il s’agit de Maurice qui passe de la 20ème à la 13ème place mondiale et du Rwanda qui passe de la 29ème à la 38ème place mondiale.

Moutiou Adjibi Nourou

Classement des pays africains selon le Doing business 2019

Rang africain Pays Rang mondial 1 Maurice 13 2 Rwanda 38 3 Maroc 53 4 Kenya 56 5 Tunisie 78 6 Afrique du Sud 84 7 Zambie 85 8 Botswana 87 9 Togo 97 10 Seychelles 100 11 Namibie 104 12 Malawi 109 13 Côte d’Ivoire 110 14 Djibouti 112 15 Egypte 114 16 Ouganda 116 17 Ghana 118 18 Eswatini 121 19 Lesotho 122 20 Sénégal 123 21 Nigeria 131 22 Niger 132 23 Cap-Vert 137 24 Mozambique 138 25 Zimbabwe 140 26 Tanzanie 141 27 Mali 148 28 Bénin 149 29 Burkina Faso 151 30 Mauritanie 152 31 Gambie 155 32 Guinée 156 33 Algérie 157 34 Ethiopie 159 35 Comores 160 36 Madagascar 161 37 Sierra Leone 163 38 Burundi 166 39 Cameroun 167 40 Gabon 169 41 Sao Tomé-et-Principe 170 42 Soudan 171 43 Guinée Bissau 174 44 Liberia 175 45 Angola 177 46 Guinée équatoriale 178 47 Congo 180 48 Tchad 182 49 RDC 183 50 Centrafrique 184 51 Soudan du Sud 185 52 Libye 186 53 Erythrée 189 54 Somalie 190

