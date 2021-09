Côte d’Ivoire : le gouvernement signe des accords de 151 millions € pour relancer l’économie post-covid-19

(Agence Ecofin) - Affectée par la covid-19, la Côte d’Ivoire multiplie les initiatives destinées à mobiliser les financements pour relancer son économie. Jeudi dernier, l’Allemagne, l’UE et la BEI ont ainsi annoncé de nouveaux financements en faveur du pays.

151,5 millions € seront accordés à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la relance de son économie post-covid-19 ainsi que du programme de renforcement du système de santé et de solidarité. Ce financement fait suite à la signature de plusieurs accords entre le gouvernement ivoirien et la « Team Europe » composée de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l'Allemagne, le jeudi 23 septembre, en présence du Premier ministre, Patrick Achi et d'autres personnalités du gouvernement.

« L’ensemble des engagements et décaissements cumule aujourd’hui à 151,5 millions d’euros, soit près de 100 milliards FCFA pour les quatre conventions. Je note que trois de ces conventions visent à soutenir le plan de riposte économique, social et humanitaire contre la covid-19 mis en place par le gouvernement aux premières heures de la survenance de la pandémie dans notre pays », a révélé le Premier ministre ivoirien Patrick Achi.

Building capacity for #vaccine ?production is key to accessible healthcare and resilience. We are proud to sign the Cooperation Agreement for the #Africa Health Diagnostics Platform with the Ministries of Economy & Finance and Health in #CôtedIvoire

?? & the @gatesfoundation pic.twitter.com/692Wfyy9Xz