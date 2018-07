Centrafrique: la BEAC table sur une croissance à 4,2% cette année pour le pays

(Agence Ecofin) - La République centrafricaine pourrait enregistrer une reprise de sa croissance à 4,2% en 2018, a indiqué la semaine dernière, Dieudonné Evoumékou, vice-gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Selon les propos du responsable, relayés par l’Agence de Presse Africaine, ce chiffre résulterait de la bonne phase économique que traverse le pays malgré le contexte sécuritaire difficile.

Ainsi, cette performance pourrait être attribuée à une reprise des activités dans les secteurs de l’agriculture, des mines et du commerce notamment. De plus le retour progressif des investisseurs, motivés par les efforts de réformes du gouvernement pousse également les autorités à présager un avenir un peu plus optimiste pour l’économie centrafricaine.

Rappelons que quelques semaines plus tôt, le Fonds Monétaire International (FMI) avait accordé une nouvelle facilité de prêt de 32,1 millions $ au pays, jugeant les réformes « satisfaisantes malgré le contexte sécuritaire ».

Moutiou Adjibi Nourou