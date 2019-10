UEMOA: le taux d'inclusion financière grimpe à 57,1% en 2018, en hausse par rapport à 2017

(Agence Ecofin) - En 2018, le taux d’inclusion financière ou taux global d’utilisation des services financiers (TGUSF) a atteint 57,1% au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). C’est ce qu’a annoncé la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans son rapport 2018 sur l’inclusion financière dans la région.

Ce taux s’affiche en hausse de 3,5 points de pourcentage par rapport à l’année 2017, qui affichait un taux d’inclusion financière de 53,6%. D’après le rapport, cette situation s’explique par le renforcement des infrastructures de distribution, déployées dans l’Union par les fournisseurs de services financiers ainsi que les initiatives prises par les Etats membres et la BCEAO.

Par pays, le Bénin enregistre le taux d’inclusion financière le plus élevé (74,5%), suivi du Togo (71,9%), de la Côte d’Ivoire (70,4%), du Burkina Faso (68,4%) et du Sénégal (67,0%). Le Niger, quant à lui, affiche un taux d’inclusion financière de 13,9%, l’un des plus faibles de la région.

En termes de progression, la Côte d’Ivoire (+9,1 points de pourcentage) est en tête, suivie du Mali (+8,5 points de pourcentage) et du Bénin (+2,8 points de pourcentage).

Il faut noter qu’en matière de bancarisation, le Togo a affiché les meilleures performances de l’union, l’année dernière. Le taux de bancarisation strict (TBS), qui mesure le pourcentage de la population adulte détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d’épargne et le Trésor, a atteint 26,8% dans le pays, le plaçant devant le Mali (23,3%), le Bénin (22,5%) et la Côte d’Ivoire (21,6%) pour une moyenne régionale de 19,3%.

Quant au taux de bancarisation élargi (qui prend en compte le TBS, plus les utilisateurs des services de microfinance), il s’est quant à lui affiché à 85,4% au Togo, soit le plus fort taux devant le Bénin (68,7%), le Sénégal (51,9%) et le Burkina Faso (41,3%), pour une moyenne régionale de 41,1%.

Moutiou Adjibi Nourou