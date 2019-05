AfricTalents Abidjan 2019 – Les 11 et 12 Octobre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

(AFRICSEARCH) - AfricSearch, 1er cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines pour l’AFRIQUE a été fondé en 1996 par Didier Acouetey. Il est né d’une volonté de participer au développement du continent africain. Dans la continuité naturelle d’identification des ressources humaines à la recherche d’opportunités professionnelles sur le continent et des entreprises en quête de futurs collaborateurs qualifiés, l’initiative se poursuit par le biais d’AfricTalents depuis 1999.

AfricSearch Côte d'Ivoire organise la 6ème édition du Forum AfricTalents Abidjan les 11 et 12 Octobre 2019 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. La dernière édition qui s’est tenue en septembre 2018 a été un succès avec la participation de grands groupes tels que SIFCA, ATTIJARIWAFA BANK, SOCIETE GENERALE, BRITISH AMERICAN TOBACCO, BOLLORE TRANSPORST & LOGISTICS, ENDEAVOR MINING, LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT… pour ne citer que ceux-là.

Une campagne de sélection des meilleurs talents est en cours afin de répondre au mieux aux attentes de nos partenaires recruteurs.

Aux candidats : « Vous êtes jeune diplômé ou cadre expérimenté, vous êtes à l’écoute du marché et vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Inscrivez-vous dès à présent sur www.africtalents.com pour participer à la sélection et recevoir votre invitation. »

Aux recruteurs : « Vous cherchez le meilleur moyen de rencontrer les hauts potentiels de la Côte d'Ivoire, d’Afrique ou d’ailleurs, de vous constituer un vivier de candidats, de mettre en avant votre marque employeur et de communiquer sur vos activités en Afrique et au-delà? Contactez nos équipes via africtalents-abidjan@africsearch.com. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans votre développement! »

AfricTalents, c’est aussi des interventions de dirigeants et de DRH, des conférences d’experts pourtant sur des thèmes d’actualités en Afrique ou encore des ateliers animés par des coaches expérimentés ! RDV sur www.africtalents.com.