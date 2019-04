Algérie : la croissance économique s’est légèrement améliorée en 2018, à 1,5 %

(Agence Ecofin) - La croissance de l’économie algérienne s’est établie à 1,5 % en 2018 contre 1,4 % en 2017, selon des données publiées le 22 avril par l’Office national des statistiques (ONS).

Ce taux est inférieur aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI), qui tablait sur une croissance de 2,5 % en 2018.

« En 2018, la croissance a été essentiellement tirée par les secteurs d’activités de l’agriculture, du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP), ainsi que par les services marchands et l’industrie », a détaillé l’ONS.

« Les services marchands dont les transports, les communications, le commerce, les services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que les Hôtels-Cafés-Restaurants, ont également participé à cette croissance », a ajouté l’office.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie hors hydrocarbures a atteint 3,4 % en 2018 contre 2,2 % en 2017, essentiellement tirée par le bâtiment, les travaux publics et hydraulique, les services marchands, l’industrie et l’agriculture.

