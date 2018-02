Afrique du Sud : 360 millions de dollars seront affectés à l’acquisition de terres stratégiques  

(Agence Ecofin) - Le ministre sud-africain des Finances, Malusi Gigaba (photo), a déclaré lors de son discours sur le Budget que l’exécutif va consacrer près de 360 millions de dollars à l’acquisition de terres stratégiques. L’objectif est de rassurer les investisseurs qui craignent un cauchemar économique à la zimbabwéenne qui pourrait résulter de la réforme agraire dont la poursuite a été réaffirmée par le nouveau président, Cyril Ramaphosa.

« L'accélération de la réforme agraire est devenue urgente et le ministère du Développement rural et de la réforme agraire a mis de côté 4,2 milliards de rands (359,5 millions de dollars) pour l'acquisition d'environ 291 000 hectares de terres situées en des lieux stratégiques dans le but de créer des fermes productives et rentables.», a-t-il notamment déclaré, selon des propos rapportés par Business Day.

Ces superficies, qui seront exploitées essentiellement par des fermiers issus de la majorité noire de la nation arc-en-ciel, seront déterminés par une évaluation foncière du Bureau de l'Evaluateur général, un service technique du ministère du Développement rural et de la Réforme agraire.