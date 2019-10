Côte d’Ivoire : Didier Drogba désigné ambassadeur du tourisme par l’OMT

(Agence Ecofin) - Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili a annoncé la nomination de l’ex-international footballeur ivoirien Didier Drogba au poste d’ambassadeur de l’Organisation mondiale du tourisme.

C’était à l’occasion de de la table ronde des bailleurs, organisée les 20 et 21 octobre à Dubaï (Emirats Arabe Unis), en vue du financement de la stratégie de développement touristique 2018/2025 de la Côte d’Ivoire. « Je suis sûr que nous pouvons promouvoir le tourisme en Afrique car le continent a besoin de plus de visibilité, de promotion et nous ne pourrions trouver une meilleure personne que Didier Drogba. Nous sommes très fiers et heureux, et travaillerons ensemble à de nombreux projets intéressants », a déclaré Zurab Pololikashvili.

Le secrétaire général Zurab Pololikashvili a par ailleurs, fait savoir que l’OMT s’associera à la fondation Didier Drogba pour soutenir les jeunes, autonomiser les femmes et créer ensemble de nouveaux emplois pour l’Afrique afin de rendre le continent meilleur et plus puissant.

Se prononçant sur cette nomination, l’ex-international footballeur ivoirien a déclaré : « Je suis heureux d’être l’un des nouveaux ambassadeurs de l’Organisation mondiale du tourisme et fier d’être ici avec le Secrétaire général de l’union. C’est un honneur pour moi d’utiliser mon nom pour représenter le tourisme et tous les avantages qui créent des emplois et permettre aux gens de rêver ».

Didier Drogba devient ainsi le deuxième joueur de football désigné par l’OMT comme ambassadeur du tourisme, après Lionel Messi. Il est également la deuxième personnalité africaine nommée ambassadeur du tourisme par l’OMT, après le milliardaire nigérian Aliko Dangote.