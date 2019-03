Nigéria : un tiers des responsables financiers des entreprises sont pessimistes sur les perspectives économiques du pays

(Agence Ecofin) - Les résultat d'un sondage réalisé par la filiale locale de la firme d'audit KPMG, révèlent qu'à la fin 2018, environ 33% des responsables financiers au sein des sociétés opérant au Nigéria, étaient pessimistes quant aux perspectives de l'économie locale. Ils étaient seulement 14% à la fin 2017.

« Trois principale raisons ont été avancées pour justifier cette position pessimiste. Il y avait tout d'abord l'incertitude quant à l'élection présidentielle qui ont peut dire est déjà passée et plutôt sans grand choc. Mais il y avait aussi la pertinence des politiques gouvernementale et le risque de change. Ces deux derniers points sont étroitement liés et dépendront donc de comment le président réélu orientera ses décisions politiques », a fait savoir sur la chaîne CNBC Africa, Tola Adeyemi, l'auditeur en chef de KPMG responsable du sondage.

Pour Patrick Iyamabo, le directeur financier du groupe First Bank of Nigeria, un des gros défis, notamment dans le secteur bancaire, est celui de l'inflation de régulation. « C'est un autre domaine critique. Nous sommes dans un secteur fortement réglementé ; encore plus maintenant, et les règlements sont sujets à différentes interprétations », a-t-il fait savoir dans le cadre des réponses au sondage de KPMG

Dans un pays où la consommation des entreprises et des ménages est importante, un des indicateurs à traquer est celui de l'inflation. Les analystes prédisent un nouveau ralentissement de la hausse des prix sur une base annuelle. Elle est attendue à seulement 11,1%, contre 11,4% atteint en décembre 2018.

Pour le moment, l'inflation est en dessous du principal taux directeur de la banque centrale qui est maintenu à 14%. Le comité de politique monétaire de cette institution se réuni les 25 et 26 mars 2019 prochain et le marché guette avec impatience quelle sera sa décision.

Certains analystes nigérians, rappellent tout de même qu'on ne devrait pas s'attendre à une trop grande normalisation à la baisse de ces taux. Pour le moment, la conjoncture internationale est marqué par une forte hausse des prix des produits de premières consommations comme le sucre le riz, la farine, dont dépend encore le Nigéria. L'impact ne s'est pas encore fait vraiment ressentir, parce que le naira subit une moins grande pression.

Dans une note d'analyse publiée récemment, FSDH Merchant Bank faisait savoir que, lorsqu'on regarde le revenu net disponible des ménages et des entreprises, on note qu'il a évolué à un rythme presque aussi constant que celui de l'inflation depuis 2016. Autrement dit le pouvoir d'achat dans le pays ne s'est pas vraiment amélioré.

Les premiers résultats publiées par les entreprise cotées sur le Nigerian Stock Exchange témoignent déjà de cette ambiance morose au sein de l'économie nigériane. Même si les résultats d'exploitation sont positifs, ils ont parfois progressé moins vite que lors des années précédentes.



Idriss Linge