Zimbabwe-Russie: plusieurs accords de coopération conclus en prélude au sommet Afrique-Russie d'octobre prochain

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe et la Russie ont conclu des accords de coopération de plusieurs milliards de dollars, a indiqué mardi, Monica Mutsvangwa (photo), ministre zimbabwéenne de l’Information.

Les nouveaux accords concernent de nombreux secteurs clés de l’économie zimbabwéenne dont l'énergie, les mines, le tourisme, la santé, l'agriculture et les médias. Au titre de ceux-ci, six protocoles d’accords visent à renforcer la protection mutuelle d'informations classifiées entre les deux pays, la coopération dans le domaine de l'exploration géologique et de la gestion des ressources minérales, la coopération dans le domaine des métaux du groupe du platine, la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'extraction des diamants et la coopération en matière d'énergie.

Dans le cadre d’autres accords, plusieurs entreprises russes devraient fournir des avions civils de transport de passagers et d'entraînement, des camions KAMAZ de différentes gammes, des wagons de fret ferroviaire, des équipements agricoles et électriques et des centrales thermiques à déchets à l’Etat zimbabwéen.

Si ces accords visent à aider le Zimbabwe à sortir de sa crise économique actuelle, ils interviennent dans un contexte marqué par une relance de la politique africaine de la Russie. Elle qui a perdu du terrain sur le continent face à d’autres pays comme la Chine ou les USA, essaye de renforcer ses liens avec les pays africains à travers de nouveaux investissements.

« Un certain nombre d'accords ont été discutés et conclus mais leur signature interviendra en octobre lors du sommet Russie-Afrique en Russie », a indiqué Sibusiso Moyo, ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce, cité par The Herald.

Moutiou Adjibi Nourou