Tunisie : le PIB a enregistré une croissance de 2,6% au premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - Le produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie a enregistré une croissance de 2,6% au premier semestre 2018, selon des données publiées, le 15 août, par l'Institut national de la statistique (INS).

Au deuxième trimestre de l’année en cours, le PIB du plus petit pays du Maghreb a progressé de 2,8%, par rapport au même trimestre de 2017, et de 0,6% comparativement au premier trimestre de 2018, a-t-on précisé de même source.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture a progressé de 9% en glissement annuel, tandis que le secteur des services a affiché une croissance de 3,6%, grâce notamment au « bon comportement » de l’hôtellerie et la restauration (+11,5%), du transport (+4,7%) et des services financiers (+5,5%).

Le secteur des mines a enregistré une croissance de 0,3% grâce à la reprise de la production des phosphates, tandis que le secteur des industries manufacturières a progressé de 0,8% en glissement annuel.

