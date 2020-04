(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) s’apprête à augmenter son soutien financier en faveur de l’Etat béninois. C’est ce qu’indique un communiqué de l’institution publié ce mardi 21 avril 2020 sur son site.

A l’issue des discussions menées sur la sixième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI dans le cadre d’un accord de Facilité élargie de crédit (FEC), les responsables de l’institution se sont dits très satisfaits des résultats obtenus par le Bénin. Selon les experts du Fonds, tous les critères quantitatifs de performance à fin décembre 2019 et les repères structurels ont été respectés.

« Les services du FMI recommanderont une augmentation du soutien du FMI au Bénin équivalant à 61,4 pour cent de sa quote-part (environ 103,5 millions de dollars) », indique l’institution ; ce qui portera « le total des décaissements liés à l'achèvement de cette revue à 125 millions de dollars ». Cette augmentation servira à financer le plan de riposte contre la pandémie de covid-19 qui a déjà touché 54 personnes dans le pays.

La nouvelle aide permettra ainsi de financer les mesures sanitaires et économiques, répondre aux besoins de la balance des paiements découlant de la pandémie, et d’obtenir un soutien financier plus important de la communauté internationale.

Notons que la nouvelle augmentation doit encore être validée par le conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods.

Moutiou Adjibi Nourou