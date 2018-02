Rwanda: 50 nouvelles licences minières pour augmenter de 20% les investissements étrangers, en 2018

(Agence Ecofin) - Le Rwanda lancera 50 licences minières, cette année. Ces licences seront relatives à des métaux comme l’or, mais encore le tantale et l’étain. Pour ces deux dernières matières premières, le pays est respectivement le second producteur mondial et le troisième producteur africain.

Cette décision vise à augmenter l’investissement dans le pays de 1/5. Selon Clare Akamanzi, qui dirige le Conseil pour le développement du Rwanda (RDB), la mesure permettra d’attirer 2 milliards $ d’investissements, cette année, contre 1,67 milliard $, en 2017.

Le développement du secteur minier vise à permettre au Rwanda de gagner un point de croissance en la faisant passer de 6%, en 2017, à 7%, cette année.

Outre les projets miniers, le pays recherche un investissement de 200 millions $ pour la mise en œuvre de son Centre de l’innovation de Kigali et veut également mettre en place un projet touristique baptisé Kivu Belt (ceinture de Kivu) qui vise à promouvoir l’ouest du pays, réputé pour ses gorilles. Cette initiative pourrait faire progresser de 10% les revenus touristiques du pays qui tourneraient ainsi autour de 440 millions $, cette année.

Aaron Akinocho