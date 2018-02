Tunisie : 2 milliards $ d’investissements réalisés ou en cours de réalisation sur la période 2013-2016

(Agence Ecofin) - Ce sont au total 3 826 projets qui ont été réalisés ou qui sont en phase de réalisation en Tunisie au cours de la période 2013-2016. Ces projets présentent des investissements de l’ordre de 5,064 milliards de dinars (environ 2,11 milliards $), tout en ayant permis la création de 50 678 emplois. Ce qui donne un taux de réalisation des déclarations d’investissement dans le pays de l’ordre de 32,4% sur cette période.

Il s’agit là, des principales conclusions de l’enquête relative au taux de réalisation des déclarations d’investissement en Tunisie rendue publique, lundi au cours d’une conférence de presse, par le Directeur général de l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Samir Bechouel (photo), rapporte leconomistemaghrebin.

Cette enquête a concerné au total 7 090 projets dont les coûts de réalisation dépassent les 100 mille dinars (environ 41,7 mille $), représentant 47,5% de la totalité des projets déclarés pendant cette période, soit 14,92 milliards de dinars (environ 6,2 milliards $).

Selon Samir Bechouel, l’enquête a démontré que 53,65% des déclarations d’investissement se réalisent en trois ou quatre ans. Parmi ceux-ci, le secteur des industries agroalimentaires a réalisé le plus gros volume d’investissement, avec un taux de 31,4%. Suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques (18,1%). Quant au secteur des industries du textile et de l’habillement, il est le plus générateur d’emploi avec 31,9%.