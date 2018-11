l-afrique-veut-mieux-utiliser-son-potentiel-d-observation-de-la-terre

(Agence Ecofin) - A la faveur du premier forum du programme GMES & Africa, plus de 400 délégués sont réunis depuis ce 19 novembre à Libreville et ce, jusqu’au 23 novembre prochain, pour plancher sur les moyens à mettre en œuvre pour booster le potentiel du continent en matière d’observation de la terre.

Coorganisé par la Commission de l’Union africaine et le gouvernement gabonais, ce forum dont le thème porte sur ‘’Débloquer le potentiel de l’observation de la terre en tant que moteur du développement durable de l’Afrique’’, traitera de la manière de mieux utiliser ces données d’observation afin de mieux gérer le développement durable du continent africain.

Les échanges seront notamment axés sur les nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l’observation de la terre pour un soutien à la transformation socio-économique de l’Afrique, tel que stipulé dans l’agenda 2063. Lequel agenda envisage « une prospérité dotée des moyens de mobiliser les ressources pour assurer le propre développement du continent sur une base durable ».

Il examinera également ce que l’initiative GMES apportera à la communauté d’utilisateurs en Afrique.

Pour rappel, le programme GMES & Africa a été lancé en 2016 par l’Union européenne, en vue du renforcement des capacités pour l’exploitation optimale des systèmes des données et des technologies d’observation. C’est un programme phare de l’Union africaine dans le cadre de la politique et de la stratégie spatiale du continent. Il est supporté par l’Union européenne à hauteur de 30 millions d’euros, cofinancé par la commission européenne et la commission de l’Union africaine.

Stéphan Billé