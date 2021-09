Nigeria : la Banque Centrale accuse les plateformes de change du naira de saboter l’économie nationale

(Agence Ecofin) - La Banque centrale du Nigeria a dans le collimateur les plateformes de taux de change du naira sur le marché parallèle. Le gouverneur Emefiele accuse notamment l’une d’entre elles, AbokiFX, de plomber l’économie du pays par des estimations farfelues et illégales.

Tensions entre la Banque centrale du Nigeria et les indices de change du naira sur le marché parallèle. Le gouverneur de l’institution bancaire Godwin Emefiele a accusé vendredi la plateforme AbokiFX, référence locale pour les taux au noir, de manipuler les prix avec pour conséquence d’affaiblir l’économie. Des propos aussitôt contestés par le site, qui a néanmoins suspendu ses activités « en attendant que la situation soit clarifiée ».

C’est que le naira connait une chute notable sur le marché parallèle, ou il est tombé à 570 nairas pour 1 USD à la date du 17 septembre (contre 411 sur le canal officiel). Un décrochage brutal ralenti seulement par une éclaircie le 3 septembre, ou il était encore à 420 nairas/$. Cette chute a débuté après que la Banque centrale a été obligée de rationner l’offre de billets verts aux bureaux de change.

Face à la presse à l’issue d’une réunion du Monetary Policy Committee, Godwin Emefiele a affirmé ne reconnaitre que le taux pratiqué par la banque au guichet des investisseurs et des exportateurs. Il a qualifié le propriétaire d'AbokiFX, Olumide Oniwinde, de revendeur illégal et menacé de le poursuivre en justice. « La section 2 de la loi CBN indique clairement que seule la Banque centrale peut déterminer la valeur du naira » a-t-il déclaré.

