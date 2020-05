Somalie : 137 millions $ de la Banque mondiale pour faire face aux impacts des catastrophes naturelles et de la covid-19

(Agence Ecofin) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé, le 15 mai, une subvention de 137,5 millions $ de l’Association internationale de développement (IDA), en faveur de la Somalie, pour la mise en œuvre du Projet de réponse aux crises (SCRP) dans le pays.

Ce projet vise à soutenir le rétablissement des moyens de subsistance et les infrastructures dans les zones touchées par les inondations et la sécheresse. Il permettra également de renforcer les systèmes et la capacité du gouvernement à se préparer aux catastrophes naturelles.

En outre, à travers ce financement l’IDA veut venir en aide à 1,7 million de Somaliens, en particulier les populations les plus vulnérables, les communautés agricoles, les personnes déplacées, les communautés rurales et urbaines, ainsi que les communautés d'accueil, avec un fort accent sur les ménages dirigés par des femmes, affectés par les criquets et les inondations.

L’institution a aussi fait savoir que 20,5 millions $ de cette enveloppe seront affectés au plan de riposte à la Covid -19 de la Somalie.

André Chadrak