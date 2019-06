Mozambique: le volume de marchandises traité par les ports devrait dépasser les attentes, à plus de 50 millions de tonnes en 2019 (gouvernement)

(Agence Ecofin) - Le Mozambique s’attend à un volume de marchandises traité, via les infrastructures portuaires, à plus de 50 millions de tonnes, d’ici à la fin de l’année 2019. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, Carlos Mesquita, ministre des Transports et des Communications.

Le responsable indique que cette prévision en hausse, devrait dépasser les objectifs initialement fixés pour l’année 2019. Cette augmentation serait, entre autres, due aux programmes d’amélioration des infrastructures et équipements de transport, pour desservir les ports du pays.

Il s’agit, entre autres, de l'acquisition d'autocars et de locomotives pour le transport de marchandises et de passagers ; l'achèvement du chemin de fer Cuamba-Lichinga, du port polyvalent et de la ligne ferroviaire Nacala ; l'amélioration de la capacité de la ligne ferroviaire Ressano Garcia ; l'acquisition de matériel de surveillance maritime.

La mise en œuvre d’une réforme juridique et opérationnelle pour la relance du transport de cabotage (acheminement de marchandises et de passagers sur une courte distance, ndlr), a également dopé les performances portuaires du pays.

« La réforme juridique en cours doit se poursuivre et il est urgent d'approuver la loi portuaire en cours d'élaboration », a à cet effet indiqué le responsable, cité par Macauhub.

Moutiou Adjibi Nourou