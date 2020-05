Egypte : la Banque mondiale accorde 50 millions $ pour soutenir le plan de riposte contre la Covid-19

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé, dimanche 17 mai, un décaissement de 50 millions $ à travers son nouveau mécanisme accéléré Covid-19 en faveur de l’Egypte. Ceci, en vue de soutenir le plan de riposte sanitaire du pays face à la pandémie.

Selon l’institution, cet appui financier s’articule autour de 3 priorités, à savoir le renforcement de la prévention, la détection et la préparation de la réponse à la pandémie de Covid-19 en Egypte.

Concrètement, le financement vise à soutenir l'achat et la distribution de matériel médical et de fournitures nécessaires à la lutte contre la pandémie ; la formation des agents de santé ; l'exploitation de centres de quarantaine ; la mobilisation d'équipes d'intervention rapide pour la recherche des cas de Covid-19 ; la mise en place de plateformes et d'outils de messagerie pour améliorer la sensibilisation du public à la prévention de la maladie, etc.

Pour la représentante résidente de la Banque mondiale, Marina Wes (photo), « cette phase de notre soutien vise à protéger les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables et à aider le pays à mettre en œuvre des opérations de santé d'urgence et à renforcer la résilience économique ».

Le plan de riposte mis en place par les autorités égyptiennes pour lutter contre la pandémie est évalué à 100 milliards de livres égyptiennes (environ 6,3 milliards $).

Le dernier bilan de la pandémie en Egypte à la date du 18 mai fait état de 12 229 cas confirmés, 630 décès et 3172 guéris.

André Chadrak