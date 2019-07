Ethiopie: 100 millions $ des Emirats arabes unis pour financer l'innovation et la technologie

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie bénéficiera d’un financement de 100 millions $ de la part des Emirats arabes unis pour financer l’innovation et la technologie. C’est ce que rapporte, cette semaine, l’agence de presse Xinhua, citant le bureau du Premier ministre éthiopien.

Le nouveau financement consiste en un don qui sera accordé au pays est-africain, par l’intermédiaire du Fonds Khalifa pour le développement des entreprises. Il vise principalement à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises, plus précisément celles intervenant dans les secteurs de l'innovation et de la technologie. Ceux-ci regroupent les domaines de l'agro-industrie, de la transformation agricole, des services informatiques et technologiques, mais également de l’énergie et de l’industrie.

Cette annonce intervient en plein processus d’industrialisation de l’économie éthiopienne et alors que le gouvernement a décidé d’ouvrir certains secteurs de son économie (télécommunications et finance notamment) aux investissements étrangers.

Début juillet, le Premier ministre Abiy Ahmed avait annoncé son intention de créer 3 millions d’emplois dans le pays au cours du prochain exercice fiscal, en s’appuyant sur les PME du pays.

Moutiou Adjibi Nourou