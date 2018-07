Namibie: le gouvernement prévoit une sortie de récession en 2018

(Agence Ecofin) - L'économie namibienne devrait enregistrer une croissance de 1% au moins en 2018 après la récession enregistrée en 2017, a annoncé le ministre des Finances, Calle Schlettwein (photo), le 16 juillet.

Le PIB de ce petit pays d'Afrique australe s'est contracté au cours des deux derniers trimestres de 2017, et au premier trimestre 2018. Le ministre namibien des Finances a cependant déclaré que la croissance économique du pays devrait rebondir, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières.

Le 6 juillet, la Banque centrale namibienne avait également annoncé que le PIB du pays devrait croître de 0,6% en 2018 et de plus de 1,2% en 2019. L’institution a précisé que cette croissance découlera essentiellement d’une reprise dans les secteurs de l'industrie manufacturière et de l’exploitation minière.

