Egypte : hausse du déficit budgétaire à 17 milliards $ à fin janvier 2020 (+25,11%)

(Agence Ecofin) - Selon le ministère égyptien des Finances, le déficit budgétaire de l’Egypte a atteint 267,99 milliards de livres égyptiennes (environ 17 milliards $) entre juillet 2019 et janvier 2020, contre 214,2 milliards, un an plus tôt. Cela correspond à une hausse de 25,11%.

Ce déficit représente 4,4% du produit intérieur brut (PIB), contre 4,1% l'an dernier, a ajouté le ministère.

Cette forte hausse du déficit budgétaire de l’Egypte s’explique en grande partie par le paiement anticipé de 33 milliards de livres égyptiennes (environ 2 milliards $) du budget de l'État aux fonds de pension.

D’après les autorités égyptiennes, le pays vise un déficit budgétaire de 6% du PIB au cours de l’année fiscale 2020/2021.

André Chadrak