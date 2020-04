Gambie : le FMI décaisse 21 millions $ pour atténuer l’impact économique du Covid-19

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, mercredi 15 avril, le décaissement de 15,55 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 21,3 millions $, en faveur de la Gambie au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR).

Ces fonds aideront le pays à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et soutiendront les efforts des autorités pour contenir la propagation du Covid-19 et limiter ses impacts économiques et sociaux.

La pandémie mondiale et les mesures d'urgence connexes ont mis à l’arrêt l’industrie du tourisme (pilier de l'économie gambienne), perturbé le commerce et réduit les envois de fonds et les entrées de capitaux privés.

Pour le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang, « afin de préserver la viabilité de la dette, les autorités sont encouragées à rechercher des subventions supplémentaires pour les dépenses d'urgence ».

Selon le FMI, la croissance du PIB réel prévue pour 2020 a été révisée de 6,3% à 2,5% et les perspectives de la balance des paiements se sont affaiblies d'environ 46 millions $ (2,4% du PIB).

Quant à l’impact budgétaire brut immédiat, y compris les déficits de recettes dus à la perturbation de l'activité économique et au retard attendu de l'investissement public, il est estimé à environ 3,6% du PIB.

André Chadrak