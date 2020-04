Malawi : 37 millions $ de la Banque mondiale pour appuyer le plan de riposte sanitaire et économique face au covid-19

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé, le mercredi 15 avril, un financement d’un montant de 37 millions $ en faveur du Malawi afin de soutenir le plan de la riposte sanitaire et atténuer les chocs macroéconomiques que devrait causer le covid-19 aux finances publiques.

Cet appui financier se décline en un décaissement immédiat de 7 millions $ en vue d’améliorer le système de santé du Malawi, à travers notamment le renforcement des systèmes de surveillance des maladies et la capacité de détection précoce et de confirmation des cas de covid-19. Ceci, en équipant les centres de traitement et les unités de quarantaine, et en formant des agents de santé et équipes d'intervention rapide.

Par ailleurs, 30 millions $ ont été mis à disposition pour soutenir les initiatives de politique économique et atténuer les chocs macroéconomiques.

Pour Greg Toulmin (photo), le représentant de la Banque mondiale au Malawi, « la pandémie de Covid-19 met à l'épreuve l'économie du Malawi et son fragile système de santé ».

Selon les autorités du Malawi, le dernier bilan du Coronavirus au 15 avril fait état de 16 cas confirmés, avec deux décès.

André Chadrak