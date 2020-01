Cameroun : 69% du budget d’investissement public sera consacré aux infrastructures et à la production, en 2020

(Agence Ecofin) - D’une enveloppe de 1496 milliards FCFA, le Budget d’investissement public (BIP) de l’Etat du Cameroun, pour le compte de l’année 2020, est en hausse d’un peu plus de 6% par rapport à l’enveloppe de l’année 2019.

Selon le ministère de l’Economie, 69% de l’enveloppe du BIP 2020 est affectée aux projets relatifs à la construction d’infrastructures diverses et à la production. Les plus gros investissements, apprend-on, iront aux infrastructures devant servir à accueillir la CAN de football en 2021.

Le BIP 2020, qui franchit une nouvelle fois la barre de 30% de l’enveloppe budgétaire globale de l’Etat, est majoritairement financé par des ressources extérieures provenant des différents partenaires du pays.

