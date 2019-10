Le Kenya relève son seuil d’endettement : un exemple à suivre peut-être par les autres pays africains

(Agence Ecofin) - Le Parlement kényan a approuvé une proposition du gouvernement visant à définir le seuil d'endettement maximal en valeur absolue, et non plus en comparaison au produit intérieur brut comme c'est le cas jusqu'ici. La dette publique ne devait en effet pas excéder les 50% du PIB, un seuil recommandé par le Fonds monétaire international comme soutenable.

Mais le Kenya a depuis, dépassé ce niveau et sa dette se retrouve désormais à 59,9% du PIB, sans même parvenir à permettre de financer toutes les infrastructures dont son économie a besoin pour maintenir un rythme de croissance durable. Cette proposition fait débat, car le nouveau seuil d'endettement proposé, qui est de 9000 milliards de shillings kényans (86 milliards $), représente plus de 100% du PIB actuel, loin du seuil tolérable de 72% recommandé par le FMI.

Mais les arbitrages sont complexes pour l'équipe gouvernementale d'Uhuru Kenyata. Bien que perçu de l'extérieur comme une économie très dynamique, le leader de l'Afrique de l'Est connait un gros gap en infrastructures, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des transports et de la santé. Nombreux sont des quartiers, dans la capitale Nairobi, qui souffrent de coupures d'eau et de lumière.

A la fin du budget 2017/2018 s'achevant le 30 juin 2018, près de 3,8 milliards $ de projets n'avaient pas été exécutés en raison de manque de financement. L'une des critiques faites à la nouvelle stratégie d'endettement est que le pays ne générera pas assez de revenus pour rembourser cette montagne de dettes. Mais le gouvernement y répond en disant que si justement on ne réalise pas les travaux d'infrastructures requis, le pays ne sera pas capable de générer plus de revenus.

La voie prise par le Kenya pourrait faire tache d'huile en Afrique. Selon des données publiées par l'Institute of International Finance en août 2019, une organisation basée à Washington aux USA, la dette mondiale atteignait les 248 000 milliards $. La part du groupe des pays émergents à l'exclusion de la Chine mais dans laquelle on retrouve l'Afrique ne représentait qu'une infime portion de cette dette.

Les dernières statistiques de la Banque mondiale sont plus précises. A fin 2018, le stock global de la dette en Afrique subsaharienne était de seulement 582,6 milliards $, soit 0,23% du stock global de la dette. Pourtant la région continue d'être celle pour laquelle on recommande un endettement prudent et où les taux d'intérêt demandés par les investisseurs obligataires sont les plus élevés.

Le Kenya semble vouloir rompre avec cette manière de voir les choses, même si ses responsables promettent d'être prudents et minutieux. Récemment, le gouvernement a annoncé son intention de mobiliser 4,1 milliards $ de plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Avec une enveloppe globale de près de 1 milliard $, la Banque africaine de développement sera l'instance la plus sollicitée.

Idriss Linge