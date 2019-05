Selon la CNUCED, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières

(Agence Ecofin) - Environ 89% des économies de l’Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. C’est ce qu’a annoncé la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans un rapport publié cette semaine.

D’après l’institution, près de 9 pays de l’Afrique subsaharienne sur 10 ont des exportations dépendantes à plus de 60% des matières premières.

Avec cette proportion, l’Afrique subsaharienne est la région la plus durement atteinte par cette dépendance. Elle devance la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) où 65% des pays dépendent des matières premières, et les régions Amérique latine et Caraïbes, ainsi qu’Asie de l'Est et Pacifique, où 50% des pays font face à cette dépendance.

La dépendance aux produits de base augmente la vulnérabilité des économies aux chocs négatifs et à la volatilité des prix. D’après la CNUCED, près de 64 pays dans le monde ayant des exportations tournées vers les matières premières ont connu un ralentissement économique, voire une récession ces dernières années.

Malgré les efforts de diversification, l’institution indique que la persistance de cette situation menace les objectifs de croissance des pays d’Afrique subsaharienne.

« Etant donné que la dépendance à l'égard des produits de base a souvent un impact négatif sur le développement économique d'un pays, il est important et urgent de la réduire pour progresser plus rapidement vers la réalisation des objectifs de développement durable », a déclaré, à cet effet, Mukhisa Kituyi (photo), Secrétaire général de la CNUCED.

Il faut également noter que, dans le monde, le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans.

Moutiou Adjibi Nourou