Bénin : le gouvernement annonce la création d'une zone économique spéciale à Glo-Djigbé

(Agence Ecofin) - Le Bénin lancera la construction d’une nouvelle zone économique spéciale (ZES) à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres publié mercredi.

L’infrastructure s’étendra sur 10 000 hectares et sera située entre les communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè. Subdivisée en trois lots, elle vise à favoriser le développement des activités économiques « tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois ».

Ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre du programme d’action du gouvernement béninois qui couvre la période 2016-2021. Il fait écho à la croissance des ZES ces dernières années en Afrique, avec pour but principal d’attirer des investissements étrangers et faciliter la création d’entreprises à travers des incitations fiscales.

Pour rappel, la commune de Glo-Djigbé abrite déjà le projet d’un aéroport moderne, preuve de l’intention du gouvernement de faire de la zone, un nouveau pôle urbain et économique. Notons que pour l’instant, aucun détail n’a été fourni sur les implications financières de la nouvelle ZES.

Moutiou Adjibi Nourou