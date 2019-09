M. Gervais Koffi Djondo lance ses Mémoires intitulés « L’Afrique d’abord »

(L’AFRIQUE D’ABORD) - Ce lundi 16 septembre 2019, à Lomé, M. Gervais Koffi Djondo présente officiellement ses Mémoires intitulés « L’Afrique d’abord » au cours d’une cérémonie solennelle au Centre Panafricain d’Ecobank (ETI) situé au siège de ECOBANK à Lomé à 18 heures GMT.

Ce lancement connaîtra la présence d’invités de marques, notamment des hommes de lettres, des hommes d’affaires, des personnalités politiques et de jeunes, cibles privilégiées de l’auteur auprès de qui il tient à allumer la flamme du panafricanisme et de l’entreprenariat. Ce sera l’occasion pour l’illustre auteur de partager avec son entourage et son public les pistes de solutions pour un développement de l’Afrique, en partant de son histoire personnelle, de son parcours et de sa vision sur l’initiative privée.

La préface de cet ouvrage dense et documenté est signée des plumes de Donald Kaberuka, ex-président de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’Arnold Ekpe, ex-Directeur Général d’Ecobank Transnational Incorporated (E.T.I.). Ces deux personnalités, des proches de la première heure de l’auteur, reviennent sur leur vécu aux côtés de cet homme de qui, encore à l’âge mûr, jaillit toujours des convictions restées vives, claires et intactes.

Gervais Koffi Djondo incarne aujourd’hui la foi en l’Afrique, la foi immuable en l’effort de l’africain qui ne devra son essor dans le grand monde globalisé de notre contemporanéité que sur le socle de son affirmation en tant que ce qu’il est : un africain fier, visionnaire et acharné à construire pour lui-même et la postérité un environnement dynamique et sûr qui fera la fierté des peuples comme l’Afrique entière est fière de Gervais Koffi DJONDO.

La cérémonie de lancement de ce 16 septembre 2019 à Lomé reste une invitation à la jeunesse Togolaise, et au-delà, celle africaine, à s’inspirer de son riche parcours pour construire l’Afrique de demain en pensant à « L’Afrique d’abord ».

