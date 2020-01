Selon la Banque mondiale, le Rwanda sera le nouveau champion de la croissance africaine en 2020

(Agence Ecofin) - Le Rwanda sera le nouveau champion de la croissance africaine en 2020. C’est ce qui ressort du rapport 2020 sur les perspectives économiques mondiales publiées récemment.

Au cours de cette année, le pays devrait enregistrer une croissance prévue à 8,1%. Même si celle-ci reste inférieure à celle de 8,5% estimée pour le pays en 2019, cette performance devrait suffire à maintenir le pays au sommet de la croissance africaine en 2019. Il ravira donc la place à l'Ethiopie, dont l’économie est prévue augmenter de seulement 6,3% contre une estimation de 9% en 2019..

Grâce à une politique économique rigoureuse qui a permis la multiplication des projets d’infrastructures, l’autosuffisance (à hauteur de 84%) au niveau du budget et une forte contribution du secteur privé à la croissance du pays, l’économie rwandaise s’est considérablement accrue au cours des dernières années. Selon le gouvernement, le taux de croissance moyen du pays entre 2000 et 2018 est de 8%. Une situation qui s’est traduite par l’amélioration du niveau de santé et d’éducation de la population.

Notons que parmi les pays africains, le Rwanda est le seul à avoir des perspectives de croissance pour 2020 au-delà de 8%, selon la Banque mondiale. En décembre dernier, l’Institut national de la statistique du Rwanda (NISR) avait annoncé que la croissance du pays pour le second trimestre 2019, a atteint les 11,9%, signe du dynamisme de son économie.

Cette année, le Rwanda devrait être talonné sur le podium de la croissance africaine par Djibouti (7,5%) et la Côte d’Ivoire (7%). Le pays des éléphants devrait réaliser la meilleure performance ouest-africaine de l’année.

Moutiou Adjibi Nourou

