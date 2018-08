Tunisie: les recettes touristiques en hausse de 42% durant les 7 premiers mois de 2018, à 554 millions $

(Agence Ecofin) - L’industrie du tourisme a rapporté à la Tunisie, 554 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2018, un montant en hausse de 42% par rapport à la même période de 2017, selon un bilan établi par le ministère du Tourisme.

Le nombre de touristes a, quant à lui, enregistré une augmentation de 23% entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours comparativement à la même période de l’année écoulée, pour s’établir à 4,4 millions, a-t-on précisé de même source.

Ces chiffres marquent une nette reprise de l’industrie touristique tunisienne après plusieurs années de vaches maigres consécutives aux troubles politiques ayant suivi la révolution de janvier 2011 et à une vague d’attentats terroristes, dont les plus meurtriers ont été enregistrés en 2015 à Sousse (39 morts) et Bardo (21 morts).

Sur l’ensemble de l’année 2018, le gouvernement table sur l’arrivée de 8 millions de touristes, soit plus que les 7,1 millions enregistrés en 2014.

