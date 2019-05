72 % des dirigeants d’entreprise africains sont optimistes quant à la Zone de libre-échange continentale, selon le cabinet OBG

(Agence Ecofin) - 72 % des dirigeants d’entreprise africains sont convaincus que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) va avoir un impact positif ou très positif sur le commerce intra-régional, selon un sondage publié le 9 mai par le cabinet d’intelligence économique et de conseil, Oxford Business Group (OBG).

Intitulé « Business Barometer 2019: Africa CEO survey », le sondage du cabinet OBG a également révélé que 84 % des dirigeants d’entreprise africains ont déclaré avoir des attentes élevées ou très élevées concernant l’environnement local des affaires pour l’année à venir, alors que 78 % d’entre eux ont annoncé que leur entreprise devrait réaliser un investissement significatif dans les douze prochains mois.

L’étude a par ailleurs fait ressortir que 38 % des CEO sondés pensent que le facteur le plus susceptible d’impacter leur économie serait une hausse des prix du pétrole.

En deuxième position, l’instabilité politique ou sécuritaire dans les pays voisins a été citée comme source d’inquiétude par 23 % des chefs d’entreprise interrogés.

Sur un autre plan, plus d’un tiers (36 %) des dirigeants interrogés sur la compétence dont leur pays a le plus besoin ont évoqué la compétence de leadership, tandis que la recherche & développement et l’ingénierie ont été citées par 14 % des sondés.

Dans le cadre de ce sondage, Oxford Business Group a posé une série de questions en tête-à-tête à 787 hauts dirigeants d’entreprise originaires de huit pays africains (Maroc, Nigeria, Egypte, Côte d’Ivoire, Kenya, Ghana, Algérie, Djibouti).

Lire aussi :

23/01/2017 - Les incertitudes politiques mondiales n’ont pas entamé le moral des dirigeants d’entreprise, selon une étude de PwC

30/05/2016 - L'Afrique du Sud, premier producteur africain d'énergies renouvelables, selon Oxford Business Group

11/08/2011 - BGFI Bank appuie l’équipe éditoriale d’Oxford Business Group