Le Sénégal obtient 442 millions $ du FMI et voit ses perspectives de croissance reculer à 3% du PIB en 2020

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 13 avril, le décaissement de 442 millions $ en faveur du Sénégal au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) et de l’instrument de financement rapide (IFR) en vue d’aider ce pays à répondre aux besoins urgents de financement de la balance des paiements qui résultent de la pandémie de covid-19.

Cet appui financier se décline d’une part, en un achat au titre de l’IFR équivalant à 215,7 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 294,7 millions $ (ou 67 % de la quote-part) et d’autre part, en un décaissement au titre de la FCR équivalant à 107,9 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 147,4 millions $ (ou 33 % de la quote-part).

Face à la pandémie, les autorités ont agi rapidement pour en atténuer l’impact en augmentant les dépenses de santé et en offrant une aide ciblée aux ménages vulnérables et aux entreprises avec notamment une aide alimentaire, la suspension des paiements des factures de services publics pour les populations les plus pauvres et des allégements fiscaux ciblés.

Ces différentes mesures ainsi que la forte réduction de l’activité économique en raison de cette pandémie ont créé un besoin urgent de financement de la balance des paiements et du budget du Sénégal. Le financement du FMI contribuera ainsi à préserver l’espace budgétaire et à catalyser une aide supplémentaire de la communauté internationale de préférence sous forme de dons.

Alors qu’elle est attendue à 5,3% du PIB en 2019 selon les estimations préliminaires du FMI, la croissance économique du Sénégal devrait reculer à 3% en 2020 sous l’effet du covid-19. Toutefois, elle devrait rebondir respectivement à 5,5% et 8% du PIB en 2021 et 2022.

Borgia Kobri

