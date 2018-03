Perspectives économiques régionales de la BAD : l’Afrique du Nord renoue avec la stabilité

(Agence Ecofin) - La banque africaine de développement (BAD) a lancé pour la première fois ce mardi, la publication de perspectives économiques sur les 5 régions du continent. Le lancement du rapport sur les perspectives économiques en Afrique du Nord a eu lieu ce même jour à Tunis.

Selon le document, la région nord-africaine devrait renouer avec des performances économiques stables en 2018 et en 2019, dans la même lignée que l’année 2017.

En effet, le document indique que l’Afrique du Nord a terminé l’année 2017 sur une bonne note économique avec un taux de croissance de 4,9%, en hausse par rapport aux 3,3% enregistrés en 2016.

L’institution panafricaine attribue cette performance à la hausse de la production pétrolière de la Libye qui a porté la croissance économique du pays à 55,1%. Ceci a permis à la Libye d’occuper la deuxième place dans le classement des principaux contributeurs à l’économie nord-africaine avec 29,7% de part du PIB régional.

Malgré cette résurrection du secteur pétrolier libyen, c’est l’Egypte qui a le plus contribué à la croissance de la région, participant à plus de 40% du PIB de la région en 2017.

En troisième position vient l’Algérie avec 13,4% du PIB régional, le Maroc avec 11,9%, la Tunisie avec 2,6% et enfin la Mauritanie avec 0,5% de la croissance régionale.

Des prévisions positives pour 2018

Pour 2018, le rapport table sur une embellie des économies de la région. Ainsi, l’Afrique du Nord devrait enregistrer une hausse de sa croissance à 5% en 2018 pour s’établir à 4,6% en 2019. Cette performance devrait être motivée par une remontée des prix des produits de base, une relance du secteur touristique et la poursuite des réformes structurelles engagées dans toute la région.

Notons que le développement de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée comme l’électronique et la mécanique ainsi que la consommation privée et publique, devraient permettre à l’économie nord-africaine d’être l’une des plus performantes du continent pour les prochaines années.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)