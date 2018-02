Algérie : près de 26 milliards $ circulent dans le marché parallèle, en dehors du circuit bancaire (Banque centrale)

(Agence Ecofin) - Le gouverneur de la Banque d’Algérie (la Banque centrale du pays – Ndlr), Mohamed Loukal (photo), a annoncé, ce mardi, que l’institution qu’il dirige allait promulguer incessamment une nouvelle instruction permettant de tracer le mouvement des capitaux et d’identifier leur origine.

Ainsi, cette nouvelle mesure permettra au guichet de renseignements financiers qui sera mis en place, d’identifier, en 48 heures, le client et l'origine des fonds déposés. Après quoi, les fonds pourront alors circuler dans le réseau bancaire.

« Une fois cette instruction promulguée, le client ne sera plus questionné sur l’origine des fonds qu’il souhaite déposer ou retirer. La procédure sera effectuée par des organes spécialisés », a indiqué Mohamed Loukal.

Ajoutant, par ailleurs, que cette nouvelle instruction s’inscrivait dans le cadre du renforcement de l’efficacité de la loi en vigueur, relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Mais aussi, dans le cadre des actions menées par la Banque d’Algérie, en vue de faire converger la masse monétaire circulant dans le marché parallèle vers le circuit bancaire.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie a, en effet, estimé que les fonds en circulation dans le marché parallèle varient entre 2500 milliards de dinars (environ 21,8 milliards $) et 3000 milliards de dinars (environ 26,2 milliards $). Tandis qu’un volume de masse monétaire compris entre 1500 milliards de dinars (environ 13,1 milliards $) et 2000 milliards de dinars (environ 17,4 milliards $) est thésaurisé par les privés, opérateurs économiques et ménages.

A noter, par ailleurs, que Mohamed Loukal a également annoncé que la Banque d’Algérie allait procéder au changement des billets de 100, 500 et 1000 dinars, dans le but de lutter contre la contrefaçon de la monnaie algérienne.