Les investissements directs étrangers ont progressé de 11 % en Afrique en 2018, à 46 milliards $ (CNUCED)

(Agence Ecofin) - A contre-courant de la tendance à la baisse observée à l’échelle mondiale (-13%), les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé de 11 % en Afrique en 2018, pour s’établir à 46 milliards de dollars, selon le « World Investment Report » publié le 12 juin par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

« La hausse de la demande et des prix de certains produits de base ainsi que la croissance des investissements non liés à l’exploitation des ressources naturelles dans d’autres économies africaines ont été à l'origine de cette hausse », explique l’étude.

L’Egypte reste le premier destinataire des IDE en Afrique avec 6,8 milliards de dollars en 2018, en baisse de 8 % par rapport à 2017.

L’Afrique du Sud arrive en deuxième position. Les IDE reçus par la nation arc-en-ciel ont plus que doublé, comparativement à 2017, pour atteindre 5,3 milliards de dollars.

Avec 4,3 milliards de dollars d’IDE durant l’année écoulée, la République du Congo occupe la troisième marche du podium à l’échelle africaine, devant le Maroc (3,6 milliards de dollars) et l’Ethiopie (3,3 milliards de dollars).

Globalement, l’Afrique du Nord a reçu des investissements directs étrangers d’un montant global de 14 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à 2017, grâce notamment aux bonnes performances de l’Egypte et du Maroc.

L’Afrique subsaharienne a capté 32 milliards de dollars d’IDE, en hausse de 13%, comparativement à 2017.

En Afrique de l’Est, les IDE sont restés stables, à 9 milliards de dollars. L’Ethiopie demeure le premier pays destinataire d’IDE dans cette sous-région, malgré une baisse de 18% durant l’année écoulée, tandis que le Kenya a reçu des flux d’IDE de 1,6 milliard de dollars (+27%).

En Afrique de l’Ouest, le montant global des IDE a baissé de 15 % durant l’année écoulée, à 9,6 milliards de dollars, en raison notamment des mauvaises performances du Nigeria (-43%, à 2 milliards de dollars) et du Ghana (-8%, à 3 milliards de dollars).

Le rapport de la CNUCED souligne par ailleurs que les zones économiques spéciales (ZES) représentent un facteur de croissance des investissements directs étrangers sur le continent. Il en recense 237 réparties sur 38 pays africains.

« Bien que l’objectif de ces zones sur le continent, surtout en Afrique subsaharienne, soit d’améliorer le secteur manufacturier et les exportations dans les industries où la main-d’œuvre est peu qualifiée, comme le textile et le prêt-à-porter, certains pays ciblent des secteurs diversifiés ayant une plus grande valeur ajoutée », précisent les auteurs du rapport.

Lire aussi:

20/03/2019 - Afrique du Sud: en 2018, les entrées d'investissements directs étrangers ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2013

22/01/2019 - 40 milliards $ d’investissements directs étranger annoncés pour l’Afrique en 2018, mais avec de gros défis sous-jacents

01/11/2018 - Le Top 10 des pays pourvoyeurs d’investissements directs étrangers vers l’Afrique, selon Ernest &Young

05/06/2019 - En 2018, l'Afrique a enregistré une hausse de 9,4% de ses exportations de services (rapport)

16/05/2019 - Selon la CNUCED, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières

16/10/2018 - Les investissements directs étrangers ciblant l’Afrique en repli au cours du premier semestre 2018, selon la CNUCED