Beac : en hausse de 30 %, les réserves en devises couvrent 5 mois d’importations

(Agence Ecofin) - La Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) informe qu’au 10 mai 2020, ses réserves de change se situent à 5 348,8 milliards FCFA, représentant près de 5 mois d’importations de biens et services pour les pays de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), pour un taux de couverture extérieure de la monnaie de 74,16%.

En comparaison avec la situation observée un an plus tôt, lesdites réserves de change qui s’élevaient à 4 113 milliards au 10 mai 2019 (soit un taux de couverture extérieure de la monnaie de 63,55 %) ont enregistré une augmentation de 30%.

Selon la Banque centrale, cette évolution est tributaire « non seulement d’une mise en œuvre efficace des dispositions de la réglementation des changes, en particulier celles relatives aux rapatriements et aux rétrocessions, mais aussi des actions des pouvoirs publics des États membres de la Cemac, soutenus en cela par les partenaires au développement », pour maîtriser les effets de la pandémie du coronavirus sur la situation économique desdits États.

A en croire la Banque centrale, l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans sa zone d’émission n’a pas influencé négativement le niveau des réserves de change, qui demeure confortable.

Sylvain Andzongo