La mise en place de la ZLECA va rapporter 1,8 milliard $ à l'Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Selon un récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), les pays d'Afrique orientale devraient engranger 1,8 milliard en gains socioéconomiques et relancer le commerce intra-régional grâce à la mise en place réussie de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Evoquant les facteurs de croissance économique de ce partenariat, le rapport a indiqué qu’il sera rendu possible un meilleur accès aux services commerciaux et financiers, ainsi que la promotion du tourisme intra-régional, à travers la libéralisation intra-africaine du commerce des services.

Par ailleurs, l'étude montre que la région s'enrichira grâce à des exportations plus importantes effectuées par les entreprises locales, notamment dans les secteurs des produits alimentaires transformés, des textiles, et de l'industrie légère.

Il a également été démontré que 3 des économies à la croissance la plus rapide au monde sont actuellement situées en Afrique de l'est, à savoir l'Éthiopie, la Tanzanie et le Rwanda.

Le rapport montre aussi cependant que la région est confrontée à certaines difficultés qui pourraient freiner les bénéfices du pacte commercial panafricain. Il s’agit notamment du niveau du commerce assez bas et de la faiblesse des investissements inter-régionaux, ainsi que du manque d'intégration qui représente un sérieux obstacle au développement futur de la région.

A cela s’ajoute la forte dépendance aux importations de produits manufacturés qui est la cause de nombreuses occasions manquées de développer des chaînes de valeur régionales plus profondes.

André Chadrak