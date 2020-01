UEMOA : la Côte d'Ivoire lance sa première opération de l'année sur le marché financier sous-régional pour mobiliser 55 milliards FCFA

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire envisage de mobiliser 55 milliards FCFA (93,4 millions $) sur le marché monétaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il s’agira de la première opération du genre menée par le pays cette année 2020.

L’opération prévue pour se dérouler ce mardi 14 janvier, consistera en une émission de Bons assimilables du Trésor (BAT) ayant des maturités de 3 et de 12 mois. Avec des échéances respectivement fixées au 14 avril 2020 et au 12 janvier 2021, chaque bon aura une valeur unitaire de 1 million FCFA, et sera souscrit à des taux multiples.

Cette nouvelle sortie sur le marché monétaire intervient alors que le budget 2020 de l’Etat ivoirien adopté l’année dernière, prévoit la mobilisation de 1494,3 milliards FCFA (2,5 milliards $) sur les marchés financiers de l’UEMOA et à l’international. Ce, afin de financer des dépenses prévues de l’ordre de 5807 milliards FCFA (9,8 milliards $), pour un déficit budgétaire tournant autour de 3% du PIB.

Pour rappel, en 2019, le pays a levé 1382,78 milliards FCFA (2,3 milliards $) sur le marché monétaire de l’UEMOA pour financer ses projets de développement.

Moutiou Adjibi Nourou