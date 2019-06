Afrique : renforcement des capacités des entités accréditées à l’accès direct au financement climatique

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement a organisé avec le Fonds pour l’adaptation, le Fonds vert pour le climat et l’Institut national sud-africain de la biodiversité (SANBI), la première réunion africaine sur l’accès direct au financement pour le climat.

Environ 30 entités accréditées en matière de finance climat se sont réunies à cette occasion pour élaborer une stratégie et un plan d’actions qui permettront d’accélérer et d’améliorer l’accès du continent à la finance verte. Un cadre de gouvernance et une feuille de route ont été mis en place pour renforcer les capacités de ces entités à accéder, recevoir et utiliser les financements alloués par le Fonds pour l’adaptation et le Fonds vert pour le climat entre autres.

« Cette initiative promet de donner aux entités un accès direct, des possibilités de travailler en étroite collaboration et d’établir des mécanismes robustes pour partager les enseignements tirés de la mise en œuvre des projets », a affirmé Mandy Barnett, la directrice du SANBI.

Gwladys Johnson Akinocho