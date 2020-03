Côte d’Ivoire : le PIB a bondi de 38% suite à une révision de la méthodologie de calcul

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 11 mars 2020 que le produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’Ivoire avait connu une hausse de 38,2%, suite à une révision de la méthodologie de calcul à travers notamment la mise en œuvre du système de comptabilité nationale (SCN) de 2008 et le changement de l’année de base en passant de 1996 à 2015. Ce, « afin d’intégrer tous les changements et les progrès réalisés par l’économie nationale depuis 1996 ».

Cette opération a ainsi permis de réévaluer le PIB de la Côte d’Ivoire à 27 086 milliards FCFA (environ 46,5 milliards $) sous le SCN 2008 contre 19 595 milliards FCFA (environ 33,6 milliards $) sous l’ancien SCN.

Selon les autorités ivoiriennes, les plus fortes contributions au PIB du pays proviennent essentiellement des secteurs tertiaire marchand et secondaire pour une valeur ajoutée respective de 12 819 milliards FCFA (environ 22 milliards $) et de 5 436 milliards FCFA (environ 9,3 milliards $). Quant au secteur primaire, sa contribution au PIB s’élève à 4 974 milliards FCFA (environ 8,5 milliards $).

Notons que le document méthodologique de production des statistiques économiques SCN 2008 a été institué par le système des Nations unies en remplacement du SCN de 1996. L’objectif consiste à garantir la cohérence des définitions, des normes et des classifications utilisées dans les statistiques officielles et lors des comparaisons économiques internationales.

Borgia Kobri

