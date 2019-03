Le Bénin pourrait bientôt émettre ses premiers eurobonds sur le marché international de la dette

(Agence Ecofin) - Le Bénin s’apprête à aller sur le marché international de la dette pour lever un nouveau financement. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, l’agence de presse Bloomberg, citant une source proche du dossier.

Cette opération, si elle est confirmée, pourrait représenter la première du genre pour le pays d’Afrique de l’Ouest. Trois banques, à savoir : Citigroup Inc, Natixis SA et Société Générale SA auraient été contactées pour conduire l’opération. Des réunions avec de potentiels preneurs, devraient être organisées à partir de ce mardi, en Europe et aux USA, selon une source ayant requis l’anonymat.

Si aucun montant exact n’a été révélé, le média américain indique que l’émission sera libellée en euro. Elle devrait également être d’une taille benchmark, c'est-à-dire située entre 500 millions et 1 milliard d’euros, avec une maturité maximale de huit ans.

Ces dernières années, le Bénin a multiplié les opérations de prêts pour financer ses projets inscrits dans le Programme d’action du gouvernement (PAG). Même si le pays s’est contenté d’émettre des titres sur le marché sous-régional et de contracter des prêts bilatéraux et multilatéraux, sa dette a enregistré une hausse conséquente. De 30,5% du PIB en 2014, celle-ci est passée à 54,4% en 2016, d’après les chiffres du FMI.

En 2018, l’agence de notation internationale Standard & Poor’s (S&P) attribuait une note B+/B au Bénin en légère progression par rapport à la note B/B accordée au pays en 2012. Les experts estimaient d’ailleurs que cette note pourrait être dégradée si les réformes économiques ralentissent ou si la dette économique du pays augmente considérablement.

Notons que pour l’instant, aucun communiqué officiel ne confirme cette information.

Moutiou Adjibi Nourou