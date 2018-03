La Russie annule 162 millions de dollars de dette éthiopienne

(Agence Ecofin) - La Russie compte annuler la dette éthiopienne à hauteur de 162 millions $, a indiqué le site Ethiopian Herald, ce samedi. Cette annulation de dette entre dans le cadre des accords de coopération signés entre les deux pays, à l’occasion de la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov (photo), visant à renforcer la présence de Moscou sur le continent.

Hormis cette annulation de dette, plusieurs secteurs tels que l’énergie, le tourisme et l’éducation devraient enregistrer de nouveaux projets sur la terre des négus. Ainsi, un centre de recherche sur le nucléaire devrait voir le jour en Ethiopie, afin de développer le secteur énergétique. Plusieurs bourses d’études devraient également être offertes aux étudiants et diplomates éthiopiens pour une formation de haut niveau. Enfin, les deux pays ont convenu du rétablissement d’une ligne aérienne directe entre Moscou et Addis-Abeba, afin de booster, entre autres, le secteur touristique dans le pays est-africain.

La visite du patron de la diplomatie russe en Ethiopie était la dernière d’une tournée entamée le 5 mars dernier, et qui l’avait conduit également en Angola, Namibie, Mozambique et Zimbabwe.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)