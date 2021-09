Les cinq informations de la gestion publique africaine qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

(Agence Ecofin) - Cette semaine, les finances publiques du Nigeria, la Guinée déstabilisée, le Cameroun et la CAN, la saga Jacob Zuma, et la frontière Tunisie-Libye, ont particulièrement retenu notre attention.

Nigeria : un déficit commercial de 14 milliards $ sur le premier semestre 2021

Le Nigeria a connu une perte nette de 5800 milliards de nairas (14,1 milliards $), dans son commerce avec ses partenaires étrangers au cours du premier semestre 2021, apprend-on de récentes données publiées par l'institution national en charge des statistiques. Cette contreperformance représente une hausse de 158% par rapport à celle de la même période en 2020. « Cette situation a été principalement alimentée par l'impact de la dévaluation de 23,9 % du naira sur les importations, et la faible capacité locale à combler la demande intérieure », a expliqué la firme nigériane Afrinvest, dans une note de recherche.

Afrique du Sud : liberté conditionnelle pour l’ex-président Jacob Zuma

Après avoir été opéré le 14 août, l’ex-président d’Afrique du Sud Jacob Zuma, a bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle pour se soigner, avant son procès le 9 septembre. « M. Jacob Gedleyihlekisa Zuma a été placé en liberté conditionnelle pour raisons médicales » ont indiqué les autorités pénitentiaires sud-africaines.

CAN Cameroun 2021 : le gouvernement prépare une opération antiterroriste pour sécuriser les stades

En prélude à la CAN 2021, le Cameroun prépare l’opération antiterroriste « Shield », prévue pour le 28 septembre 2021. L’opération renferme une série d’exercices de simulation antiterroriste visant à répondre à d'éventuelles attaques pendant la compétition.

Guinée : le FNDC réclame un retour urgent au processus démocratique

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) invite toutes les parties prenantes de la Guinée à œuvrer en faveur d'un retour rapide au processus démocratique après le Coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé. « Le FNDC invite toutes les composantes de la nation, les partenaires de la Guinée à œuvrer ensemble au retour rapide à un processus démocratique à travers des élections libres, transparentes et inclusives », a indiqué le communiqué. Le Front a par ailleurs salué la libération d’une dizaine de détenus libérés mardi soir.

Libye - Tunisie : la réouverture des frontières entre les deux pays de nouveau sur la table des discussions

Fermés depuis juillet 2021, en raison de la propagation du variant delta du coronavirus, les frontières terrestres entre la Tunisie et la Libye devraient bientôt ouvrir. L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre officielle entre Kaïs Saïed, président tunisien et Abdulhamid Dbeibeh, Premier ministre libyen, en visite depuis le jeudi 9 septembre, à Tunis. Les deux hommes d’Etat ont en effet, convenu d’un accord de principe sur la mise en place d'un protocole permettant la reprise du trafic terrestre et aérien « aussi rapidement que possible », a relevé le communiqué de la présidence tunisienne.

