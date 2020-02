Standard Bank et la CEA annoncent le lancement d'un fonds de 100 millions $ en faveur des femmes africaines

(Agence Ecofin) - La Standard Bank Group et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) vont mettre en œuvre un partenariat pour mobiliser 100 millions $ en faveur des femmes africaines. C’est ce qu’a annoncé l’agence onusienne dans un communiqué publié cette semaine.

L’accord a été conclu dimanche dernier à Addis-Abeba, en Ethiopie en marge du 33e sommet de l’Union africaine (UA). Il vise à mettre en place l’African Women Leadership Fund (AWLF), une initiative qui vise à améliorer l’autonomie des femmes d’affaires africaines.

Sur les 100 millions $ prévus pour le capital initial du fonds, près de 20 millions ont été réunis samedi 8 février 2020, indique le communiqué. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé une contribution de 500 000 $ tandis que le président sénégalais, Macky Sall, s'est engagé à verser la même somme. 10 millions $ ont été annoncés par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, alors que la Première ministre norvégienne Erna Solberg a promis 8 millions $.

Notons que les capitaux réunis permettront de « soutenir les objectifs 5 (égalité des sexes) et 8 (travail décent et croissance économique) du développement durable de l’ONU, ainsi que l'Agenda 2063 de l'Union africaine », en fournissant des financements à des femmes africaines gestionnaires de fonds d’investissement. Elles pourront ainsi investir dans plusieurs entreprises détenues majoritairement par des femmes, notamment dans les secteurs prioritaires tels que l'éducation, l'industrie manufacturière, les soins de santé, l'énergie propre et l'agriculture.

« Nous renversons les rôles et faisons des femmes les décideurs de l'argent à investir en Afrique. Nous voulons que les femmes soient du côté de l'offre d'argent, et pas seulement du côté de la demande », a à cet effet indiqué Vera Songwe, secrétaire exécutive de la CEA.

