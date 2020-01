Rwanda : les investissements ont atteint 2,46 milliards $ en 2019, selon la RDB

(Agence Ecofin) - Le Rwanda a enregistré des investissements d’une valeur de 2,46 milliards $ en 2019, ce qui équivaut à une hausse 22,6% comparativement à l’année précédente ou les investissements s’élevaient à 2,01 milliards $. C’est ce qu’a confié Clare Akamanzi, Présidente directrice générale de Rwanda Development Board (RDB) au cours d’un point de presse tenue le mercredi 08 janvier 2020.

Selon la responsable de RDB, cette hausse des investissements a été favorisée par les secteurs de l'énergie et de la fabrication qui ont représenté respectivement 45% et 30%.

Les autres secteurs qui ont attiré des investissements importants étaient la construction, l'agriculture, les services, y compris les TIC, ainsi que les mines.

Clare Akamanzi a également souligné que les coentreprises (locales et étrangères) ont contribué à 44% des investissements enregistrés tandis que les investissements étrangers directs représentaient 37%. Et 19% des investissements ont été enregistrés par les locaux.

« On s'attend à ce que 35 715 emplois soient créés par les nouveaux investissements, le secteur de la fabrication et de la construction devant créer respectivement 22 935 et 3 053 nouveaux emplois. Le gouvernement vise à créer 214 000 nouveaux emplois chaque année grâce aux investissements et à d'autres sources d'emploi » a fait remarquer la responsable de la RDB

André Chadrak