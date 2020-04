Egypte : les réserves de change en baisse à 40 milliards $ à fin mars (-12 %)

(Agence Ecofin) - Selon la Banque centrale d’Egypte (CBE), les réserves de change du pays se sont établies à 40 milliards $ à fin mars 2020. Ce qui correspond à une baisse de 12,08 % par rapport à fin février 2020, ou elles se situaient à 45,509 milliards $.

Selon la CBE, cette baisse est due à la hausse des besoins en devises afin d’assurer les importations de biens stratégiques, ainsi que le paiement des obligations financières internationales liées à la dette extérieure de l'État. A cela s’ajoute la baisse des investissements étrangers.

Toutefois, fait remarquer la CBE, le niveau actuel des réserves de change couvre environ 8 mois d'importations de produits de base de l'Égypte. Ce qui est supérieur à la moyenne mondiale, d'environ trois mois d'importations de produits de base.

Les devises étrangères détenues au niveau des réserves de change de l'Egypte se composent essentiellement du dollar américain, de l'euro, du dollar australien, du yen, et du yuan.

L’Egypte a traversé, il y a quelques années, une crise monétaire aiguë occasionnant une pénurie de dollars et une importante baisse des réserves de change. En septembre 2016, ces réserves avaient atteint le seuil critique de 19 milliards $.

Face à cette situation, les autorités égyptiennes ont mis en œuvre un programme de réformes économiques comprenant l'introduction de taxes, telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la réduction des subventions à l'énergie, dans le but de réduire le déficit budgétaire. S’en est suivie la signature d’un programme économique et financier triennal appuyé par le mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’un montant total de 12 milliards $ avec le Fonds monétaire international (FMI). Cela a permis aux réserves de change de l’Egypte de repartir à la hausse depuis lors.

André Chadrak