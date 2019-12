Côte d'Ivoire: le FMI décaisse 133,4 millions $ et annonce une prolongation d'un an du programme de réformes économiques

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un financement de 133,4 millions $ et d’une extension d’un an de la facilité élargie de crédit (FEC) accordée par le Fonds monétaire international (FMI). C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un communiqué publié la semaine dernière.

Se félicitant des résultats obtenus par la Côte d’Ivoire dans le cadre de son programme de réformes, l’institution a noté des performances économiques robustes. D’après le FMI, la poursuite d’une politique macroéconomique prudente et des réformes du secteur financier, ainsi que le maintien du rythme des réformes structurelles pour stimuler la croissance inclusive tirée par le secteur privé, permettent de tabler sur des perspectives à moyen terme rigoureuses. Pour l’année 2019-2020, la croissance économique du pays est ainsi projetée à environ 7,5% pour un déficit budgétaire conforme à la norme régionale de 3% du PIB.

« Les efforts de réformes de la Côte d’Ivoire ont conduit à une amélioration de son climat des affaires ces dernières années. Il sera impératif de les poursuivre afin de stimuler davantage l’activité du secteur privé et d’appuyer la croissance inclusive, y compris en améliorant le secteur énergétique, le capital humain et l’inclusion financière ; en accélérant la digitalisation ; en renforçant les liens commerciaux et la gouvernance ; en élargissant la couverture des filets sociaux ; et en renforçant l’appareil statistique pour mieux informer les politiques économiques », a également déclaré l’institution.

Pour rappel, le programme triennal de réformes économiques de la Côte d’Ivoire adossé à un financement du FMI a été lancé fin 2016 pour un montant total de 896,7 millions $. La prolongation de l’accord FEC, jusqu’en décembre 2020, devrait permettre d’augmenter ce financement à 1,16 milliard $.

Moutiou Adjibi Nourou