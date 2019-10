Nigeria : pour 2020, le gouvernement table sur une hausse de 7% de ses revenus, pour un déficit budgétaire à 1,52% du PIB

(Agence Ecofin) - Mardi, le président nigérian Muhammadu Buhari (photo) a présenté son projet de budget 2020 au Parlement. Celui-ci se chiffre à plus de 10 330 milliards de nairas, un chiffre nettement en hausse par rapport aux 8900 milliards de nairas adoptés pour l’année 2019.

Malgré un contexte économique difficile, le nouveau budget table sur des recettes publiques à plus de 8155 milliards de nairas pour l’année prochaine. Ce chiffre représente une hausse de 7% par rapport aux revenus du budget 2019.

Le pays qui a toujours eu du mal à atteindre ses objectifs de mobilisation des recettes publiques, compte sur une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour améliorer ses performances. Ainsi en 2020, cette taxe devrait passer de 5% actuellement, à 7,5%.

De plus, le gouvernement table sur des revenus pétroliers de 2640 milliards de nairas, dans un contexte marqué par une volatilité des prix de l’or noir, qui a souvent plombé les perspectives de croissance du pays. Les revenus non pétroliers devraient, quant à eux, se chiffrer à plus de 1810 milliards de nairas, tandis que les autres revenus sont prévus à plus de 3700 milliards de nairas. Un objectif que l’Etat espère atteindre en améliorant la collecte de ses ressources fiscales auxquelles plus de la moitié des Nigérians ne participent pas, d’après une étude publiée en 2018.

Notons que le déficit budgétaire, quant à lui, est prévu à 1,52% du PIB. Il devrait être comblé grâce à de nouveaux emprunts intérieurs et extérieurs et à des stratégies de privatisation.

Moutiou Adjibi Nourou

